Brianza, il bar più gettonato dai ladri

foto LaPresse 08:31 - Record tutt'altro che positivo per un barista di Cicognola di Merate, che nell'arco di vent'anni è riuscito a cumulare una cinquantina di furti e due rapine in alcuni dei suoi esercizi sparsi per la Brianza lecchese. - Record tutt'altro che positivo per un barista di Cicognola di Merate, che nell'arco di vent'anni è riuscito a cumulare una cinquantina di furti e due rapine in alcuni dei suoi esercizi sparsi per la Brianza lecchese.

Il bar più "gettonato", fra quelli dei quali è titolare Mario Cazzaniga, è il Glicine: a niente sono servite inferiate e sistemi antifurto: solo alcuni giorni fa, infatti, è stato messo a segno l'ennesimo colpo, a quindici giorni dal furto precedente e a poco meno di un mese da quello di prima ancora.



Il bottino dei vari furti, come racconta il quotidiano "Il Giorno", non è certo di quelli che cambiano la vita: qualche spicciolo dal videopoker e alcune stecche di sigarette. In compenso ogni volta sono migliaia di euro di danni, tanto che, dopo aver "subito" per anni quasi arrendevolmente, adesso Cazzaniga, tra il serio e il faceto, avrebbe rivelato ad alcuni dei suoi clienti più affezionati, di voler cambiare tecnica e di essere pronto a pagare una sorta di "tangente" ai ladri: qualche centinaio di euro fuori dalla porta del bar a disposizione dei malviventi, a patto però che si accontentino dei soldi e non combinino disastri.