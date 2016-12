foto Ap/Lapresse

20:09

- "Ti ho lasciato le maglie in albergo". E' l'sms che Vittorio Micolucci, calciatore dell'Ascoli, inviò a Bertani del Novara per restituirgli "40mila euro nascosti in asciugamani" per non aver portato a termine la combine di Novara-Ascoli. Lo ha raccontato lo stesso Micolucci alla procura della Figc, secondo quanto emerge dai deferimenti. Le misure coinvolgono 12 squadre di serie B, 61 tesserati, di cui 52 calciatori. Nel mirino 33 gare.