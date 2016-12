foto LaPresse

06:55

- Vasta operazione della polizia contro il traffico di cocaina nel Bresciano. Gli agenti hanno eseguito una decina di arresti e di perquisizioni nei confronti di trafficanti e spacciatori in tutta la provincia, in particolare in Franciacorta. La droga, che arrivava dal Sudamerica e dall'Albania, era destinata al mercato della Lombardia e del Veneto.