Formigoni: non rifarei le vacanze ai Caraibi. ora con la crisi serve più sobrietà

foto Ansa 10:47 - "Non rifarei le vacanze che ho fatto nel 2008 e 2009. Sono andato due volte ai Caraibi, a mie spese, non in alloggiamenti faraonici. Guadagno meno di 100mila euro netti all'anno e mi sono permesso questa vacanza da 5 mila euro: non lo rifarei, soprattutto considerato il momento di crisi che impone a tutti sobrietà". Queste le parole del governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, con cui rivendica onestà e qualche errore. - "Non rifarei le vacanze che ho fatto nel 2008 e 2009. Sono andato due volte ai Caraibi, a mie spese, non in alloggiamenti faraonici. Guadagno meno di 100mila euro netti all'anno e mi sono permesso questa vacanza da 5 mila euro: non lo rifarei, soprattutto considerato il momento di crisi che impone a tutti sobrietà". Queste le parole del governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, con cui rivendica onestà e qualche errore.

In un'intervista al ùcorriere della Sera, formigoni prosegue: ''Noi ciellini preferiamo rischiare di sbagliare, piuttosto che stare fermi e immobili a bordo campo, perché la società ha bisogno di chi fa politica''. ''Posso aver sbagliato e ho sbagliato tante volte, ma non mi pento di essermi misurato con questa sfida'', aggiunge.



In merito alla sanità, ''la Lombardia e' il regno della libertà e i medici lombardi non sentono Formigoni come un dittatore'', afferma il governatore, che ridimensiona il ruolo dei ciellini nel settore. ''Su 53 posizioni apicali - sottolinea - soltanto 6 sono affidate alle persone della fraternità".



Nell'intervista Formigoni fa autocritica sul suo ruolo di amministratore. ''Sento l'esigenza di avviare una revisione radicale delle politiche regionali che abbiamo messo in piedi'', dichiara. ''Dobbiamo ripensare il modo di fare amministrazione pubblica ai tempi della crisi: abbiamo meno risorse e più domande di aiuto''.