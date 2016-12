Bossi: "Il caso di Bergamo è un monito a Roma"

foto Ansa Correlati L'ostaggio: sto bene ma potevo morire

La resa di Martinelli 07:35 - La vicenda dell'imprenditore bergamasco che ha fatto irruzione nell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Romano di Lombardia è "un monito a Roma che la gente del Nord si è rotta le palle: state attenti, canaglie". Così il leader della Lega, Umberto Bossi, interpreta la decisione di Luigi Martinelli, spiegando che l'uomo "chiedeva se poteva pagare a rate e lo hanno preso a calci in culo. Per questo ha fatto la manifestazione che ha fatto".

Martinelli, secondo il Senatur, "ha fatto vedere che anche se gli uomini non hanno i soldi per pagare tasse ingiuste non vanno presi a calci". Secondo Bossi, inoltre, Giacomo Stucchi e Roberto Calderoli hanno "fatto bene ad andarlo a trovare".



Nell'interrogatorio di oggi l'uomo proverà a spiegare i motivi del suo gesto. L'accusa nei suoi confronti è di sequestro di persona, che può costargli da sei mesi a otto anni di carcere.