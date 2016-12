foto Ansa

- Nel carcere di Bergamo l'imprenditore che ha tenuto per sei ore in ostaggio una quindicina di persone all'Agenzia delle Entrate per poi arrendersi, continua a chiedere a chi incontra: "E ora che mi succede?, mi dite cosa mi succede?". L'uomo viene descritto come "molto preoccupato" e "molto prostrato". Martinelli è in regime di isolamento, sottoposto a "grandissima sorveglianza" ed ha avuto un colloquio con uno psicologo.