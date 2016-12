foto Tgcom24 Correlati Sequestra dipendenti Agenzia delle Entrate

Mormandi: si accaniva contro di me 20:56 - "Sto bene, non ho riposato a causa della tensione accumulata. Ho avuto paura di morire". Sono le prime parole rilasciate ai microfoni di Tgcom24 di Carmine Mormandi, l'ostaggio che ieri a Romano di Lombardia è rimasto chiuso dentro all'Agenzia delle Entrate per più di sei ore. Mormandi racconta il suo rapporto con il sequestratore: "Si è accanito contro di me, non so perché, anche a parole".

"Ha tenuto proprio me perché io sono entrato dopo l’irruzione e quando ho visto le mie colleghe terrorizzate scappare via, io sono andato là", prosegue a Tgcom24. "Appena sono arrivato lui mi ha guardato e mi ha preso di mira senza motivo. Lui dice che era assillato da qualcosa che non ho capito. Io ho provato a chiedergli qualcosa e alle mie domande non ha risposto".



"Ha detto - racconta Mormandi - che era disperato, ha più volte indicato me in quanto impiegato dell’Agenzia delle Entrate -. Ho mandato messaggi continuamente sms col cellulare a mio nipote e alla mia compagna. Dopo mezzoretta che inviavo e ricevevo messaggi, mi ha sequestrato il cellulare. Poi mi ha chiesto dell’acqua e lì potevo scappare ma vicino a me c’era quel carabiniere che è stato bravissimo".



"Gli ha parlato cautamente, gli ha fatto raccontare della famiglia, gli ha fatto delle battute e scherzava in dialetto".



Nonostante la presenza del militare, la paura è stata tanta: "Ho avuto paura di morire, ma soprattutto di rimanere ferito e invalido vedendo puntato contro di me quel fucile. In quei momenti pensavo ai miei cari, ai miei genitori anziani. Al brigadiere Martinelli ha spiegato che voleva le telecamere e poi, ha spiegato che ce l’aveva con Monti. In tutto questo il carabiniere ha continuato ha scherzare e sdrammatizzare con il sequestratore mantenendo la calma. E’ stato bravissimo".



Il procuratore: "Monti era pronto a mediare", ma Palazzo Chigi smentisce

Il premier Mario Monti era disposto a parlare con Luigi Martinelli, l'imprenditore che ha tenuto in ostaggio 15 persone in una sede dell'Agenzia delle Entrate nella Bergamasca. "Monti aveva dato la disponibilità di parlare con l'uomo - ha rivelato il procuratore di Bergamo - . Naturalmente se ci fosse stato bisogno". Da Palazzo Chigi però è arrivata la smentita. L'accusa nei confronti di Martinelli è sequestro di persona.



Il carabiniere-mediatore: "Ho avuto paura"

"Ho avuto paura fin dal primo momento, un conto è immaginarsi una cosa del genere, un conto è trovarsela davanti". Così Roberto Lorini, vice brigadiere dei carabinieri, ha commentato la vicenda di ieri che lo ha visto protagonista come "mediatore" all'interno dell'Agenzia delle Entrate di Romano di Lombardia. "Era una persona arrabbiata e basta", ha aggiunto Lorini, che è rimasto sempre in possesso della pistola per tutto il tempo trascorso con il sequestratore.



Il sequestratore aveva un piccolo arsenale

Un fucile a pompa e due pistole cariche, un coltello di circa 10 centimetri e un centinaio di pallottole: è questo il piccolo "arsenale" che Luigi Martinelli aveva con sé quando è entrato nell'ufficio. Martinelli aveva una licenza per porto d'armi ad uso caccia scaduta e quindi poteva detenere le armi che erano state regolarmente denunciate, ma non poteva utilizzarle. Gli inquirenti hanno confermato che l'uomo ha sparato un solo colpo con il fucile che aveva nascosto sotto il giubbotto mentre tutte le altre armi erano dentro ad uno zainetto.



L'assalitore aveva un debito di mille euro

Ammontava a meno di mille euro il debito di Luigi Martinelli, l'uomo che ha assaltato la sede dell'Agenzia delle entrate di Romano di Lombardia, nella Bergamasca. "Se fossi venuto prima a parlare con voi, forse, tutto questo non l'avrei fatto", ha detto l'imprenditore ai carabinieri durante l'interrogatorio. Martinelli ha raccontato di essersi rivolto due volte all'Agenzia delle Entrate, ma di essere sempre stato trattato in malo modo.



Martinelli in prigione: "E ora cosa mi succederà?"

"E ora cosa mi succede? Mi dite cosa mi succederà?". Sembra essersi svegliato da un brutto incubo, Luigi Martinelli, il 54enne che, ora in prigione, chiede con insistenza a chi entra in contatto con lui quale sarà il suo destino. Martinelli è molto preoccupato. Viene descritto "prostrato".



L'assalitore è stato sottoposto ad alcuni "colloqui di primo ingresso", è stato assegnato alla "sezione protetti", in regime di isolamento, e sottoposto a "grandissima sorveglianza". Gli sono stati tolti tutti gli effetti personali per evitare gesti di autolesionismo. Oggi Martinelli ha avuto un colloquio con uno psicologo del carcere e ha consumato solo in minima parte il vitto. Sia all'ufficio matricola, sia in sezione, ha chiesto più volte quel che ora gli accadrà.



Il fratello di Martinelli: "Perché lo ha fatto? Chiedetelo a Monti"

"Perché lo ha fatto? Chiedetelo a Monti". Così ha risposto Pietro Martinelli ai giornalisti che gli chiedevano cosa abbia potuto spingere il fratello, Luigi, a barricarsi nell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Romano di Lombardia (Bergamo). "Io conosco mio fratello come una persona tranquilla, un lavoratore - ha continuato - ma questo non è un momento facile per nessuno e dai un giorno dai l'altro può anche accadere che uno perda la testa". Martinelli, pure lui imprenditore di una ditta di parquet, ceramiche e arredo bagno, ha poi spiegato che in famiglia erano nove fratelli. Quattro sono morti per cause varie nel corso degli anni. E lui è quello più piccolo.



Calderoli va a fargli visita e gli offre l'assistenza di un legale

Il senatore Roberto Calderoli, coordinatore delle Segreterie Nazionali della Lega Nord, e il deputato Giacomo Stucchi hanno incontrato nel carcere di Bergamo Luigi Martinelli per mostrargli la loro vicinanza e sincerarsi delle sue condizioni, "pur condannando fermamente l'azione" messa in atto dall'imprenditore. Durante il colloquio, secondo quanto riferito dallo stesso Calderoli, è emerso che "Martinelli aveva un debito non per 1000 euro, dunque una cifra esigua, ma di 44 mila euro, dunque una cifra ben più consistente". I due esponenti del Carroccio hanno anche offerto all'imprenditore l'assistenza legale gratuita dell'avvocato Matteo Brigand, che si è detto disponibile a difenderlo.



Equitalia: "I debiti di Martinelli sono di duemila euro"

Equitalia smentisce che il debito di Luigi Martinelli sia di 44mila euro "bensì la somma ammonta a circa 2 mila euro ed è relativa a canoni Rai e imposte richieste dal Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca". Per tali debiti Equitalia "non ha attivato alcuna azione esecutiva di recupero. Nel 2001 al signor Marinelli era stata notificata una cartella di oltre 32 mila euro, pagata il 9 ottobre 2003 con l'adesione al condono (art. 12 della legge n. 289/2002)".