Inchiesta sulla sanità lombarda, l'ex assessore della Regione: "Così ho aiutato Daccò"

foto LaPresse Correlati Formigoni: "Nulla da temere"

Per Formigoni vacanze ai Caraibi pagate 12:28 - "Io e Pierangelo Daccò eravamo complementari nel gestire gli affari di Cl". Lo ha detto ai pm, che indagano nell'inchiesta che ha coinvolto politica e sanità lombarda, Antonio Simone, in carcere da aprile per aver sottratto 70 milioni di euro alla Fondazione "Salvatore Maugeri". L'ex assessore alla Sanità della Regione ed esponente di Cl è accusato, con il faccendiere Daccò e alcuni vertici dell'azienda sanitaria pavese, di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio. - "Io e Pierangelo Daccò eravamo complementari nel gestire gli affari di Cl". Lo ha detto ai pm, che indagano nell'inchiesta che ha coinvolto politica e sanità lombarda, Antonio Simone, in carcere da aprile per aver sottratto 70 milioni di euro alla Fondazione "Salvatore Maugeri". L'ex assessore alla Sanità della Regione ed esponente di Cl è accusato, con il faccendiere Daccò e alcuni vertici dell'azienda sanitaria pavese, di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio.

Tra le altre accuse ci sono anche appropriazione indebita, frode fiscale e fatture false. Nel suo verbale agli inquirenti Simone ha parlato degli affari con enti ospedalieri, Regione e Cl, il rapporto con Formigoni, ma anche con la rete di Forza Italia in Sicilia.



Il sodalizio

Come ha scritto "La Repubblica", Simone ha raccontato agli inquirenti che lui e Daccò "erano complementari". Lui trovava le idee sanitarie mentre il faccendiere lombardo "i clienti". Fu negli anni novanta che "Pierangelo si era presentato al priore del Fatebenefratelli e mi disse che voleva fare del business nel settore sanitario". Così Simone ha fatto da tramite con esponenti di Cl, del Movimento popolare, che si occupavano del settore. "In quegli anni - ha spiegato ai magistrati l'ex assessore - gli ordini religiosi avevano bisogno di ristrutturare il proprio patrimonio immobiliare e trasformarlo in Residenze per anziani".



La Fondazione Maugeri invece diventa un buon piatto da cui attingere per modernizzare l'offerta dei frati. "Avevamo bisogno di offrire loro la possibilità di prendere parte in strutture ad alto contenuto specialistico", ha raccontato. Ma "alla fine il progetto tra l'istituto pavese e i frati non va in porto". Così, Daccò propone ai vertici della Maugeri lo sbarco in Sicilia, dato che conosceva i più grossi esponenti politici della regione, dal sindaco di Palermo a Cuffaro, insieme all'intera famiglia Micciché (gruppo iniziatore di FI).



"L'opposizione di Formigoni"

"Nel '95 - ha dichiarato - Formigoni diventa presidente della Regione. E dato che lo conoscevo, ho fatto subito presente a Daccò che non volevo entrare in cose che riguardassero la Lombardia ma che mi interessava gestire dall'estero. Così Pierangelo, che era d'accordo, mi ha introdotto nei canali giusti". "Se Formigoni, poi, mi avesse voluto aiutare - ha spiegato - non si sarebbe opposto a una legge sanitaria regionale di nostro interesse".