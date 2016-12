Milano, lite tra coppia di anziani finisce in tragedia: morti accoltellati due 60enni

foto LaPresse 19:21 - Due persone sono state trovate morte in un appartamento di via Angelo Rizzoli a Milano. Si tratta di marito e moglie, entrambi oltre i 60 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i primi rilievi. L'uomo soffriva di crisi depressive. A raccontarlo è stato il figlio che per primo ha trovato i corpi. Secondo gli inquirenti si è trattato di omicidio-suicidio. - Due persone sono state trovate morte in un appartamento di via Angelo Rizzoli a Milano. Si tratta di marito e moglie, entrambi oltre i 60 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i primi rilievi. L'uomo soffriva di crisi depressive. A raccontarlo è stato il figlio che per primo ha trovato i corpi. Secondo gli inquirenti si è trattato di omicidio-suicidio.

Le vittime sono Umberto e Matilde Passa, rispettivamente di 65 e 63 anni. Il ritrovamento dei coniugi è avvenuto attorno alle 15.30. Il figlio della coppia, Francesco, è salito all'ottavo piano dello stabile in via Angelo Rizzoli 85 e ha trovato la porta aperta. Per terra, c'erano la madre in una pozza di sangue e il padre con il coltello nella pancia. i carabinieri al momento stanno ascoltando i vicini per ricostruire la dinamica.



Secondo la prima ricostruzione, Umberto Passa, sarto 65enne in pensione, avrebbe prima accoltellato la moglie e poi si sarebbe ucciso usando la stessa arma. E' probabile che la donna sia riuscita ad avvertire il figlio Francesco prima di morire.