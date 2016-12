foto Dal Web 21:40 - E' morto per arresto cardiaco dovuto a una grave intossicazione Nakki De Stefani, il giovane di 19 anni che era stato portato d'urgenza agli Ospedali Riuniti di Bergamo dopo un malore alla discoteca Bolgia di Osio Sopra. A chiamare i soccorsi sono stati gli amici del giovane, che lo hanno visto accasciarsi a terra. Il ragazzo è risultato positivo all'anfetamina e alla cannabis. - E' morto per arresto cardiaco dovuto a una grave intossicazione Nakki De Stefani, il giovane di 19 anni che era stato portato d'urgenza agli Ospedali Riuniti di Bergamo dopo un malore alla discoteca Bolgia di Osio Sopra. A chiamare i soccorsi sono stati gli amici del giovane, che lo hanno visto accasciarsi a terra. Il ragazzo è risultato positivo all'anfetamina e alla cannabis.

Trasportato in ospedale, all'arrivo il giovane ha avuto un primo arresto cardiaco. E' stato sottoposto all'Ecmo (ossigenazione extracorporea a membrana, una tecnica di circolazione extracorporea utilizzata in rianimazione) ma ha avuto un secondo arresto cardiaco, che gli è stato fatale.



Le analisi effettuate in giornata sul cadavere hanno rilevato che la vittima aveva fatto uso di droga poco prima di sentirsi male, intorno alle 3 di stamani al Bolgia. Addosso i carabinieri gli hanno trovato anche un grammo di marijuana, delle cartine per confezionare delle sigarette e un sacchetto con residui di tabacco.



Il referto medico parla di arresto cardiaco per sospetta intossicazione esotossina e cardiomiopatia ipertrofica. Il diciannovenne soffriva infatti di cuore ed è possibile che ad ucciderlo sia stata una concatenazione di eventi. L'autopsia, che sarà eseguita non prima di gioved, potrà fare luce sull'esatta causa della morte.



I reati che potrebbero configurarsi nei confronti di chi ha venduto l'ecstasy al ragazzo sono lo spaccio di stupefacenti e la morte in conseguenza di altro reato. I carabinieri intanto hanno ascoltato il personale di sorveglianza della discoteca, che ha soccorso il giovane dopo il malore e stanno ora cercando di risalire all'amico con cui il diciannovenne era arrivato in discoteca.



Il giovane era originario dell'India ed era stato adottato all'età di 10 anni da una famiglia di Dalmine (Bergamo), dove viveva. Da tempo il ragazzo soffriva di problemi cardiaci.



Due morti nel Reggiano, forse intossicazione da droga

Intanto, la procura di Reggio Emilia ha aperto un'inchiesta sulle morti, avvenute domenica notte, di due giovani per presunta intossicazione da sostanze stupefacenti nel capoluogo e a Correggio. I due non si conoscevano, non si erano mai frequentati, erano incensurati e non erano noti per problemi di tossicodipendenza. Si tratta di una ragazza di 23 anni, F.P., originaria di Cagliari ma residente nel Reggiano. E' stata trovata morta da un amico nella casa di quest'ultimo a Prato di Correggio lunedì mattina. La coppia domenica sera era andata a ballare e al rientro la ragazza stava male. La seconda vittima è un ventottenne, R.S., reggiano, trovato senza vita a letto da un familiare; il ventottenne la sera precedente era uscito con alcuni amici, con i quali si era fermato a giocare a carte in un bar.