foto Ansa 13:18 - Un uomo è stato accoltellato a Milano dal nuovo compagno della ex fidanzata. Ferito a un fianco con un'arma da taglio, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Carlo. La vittima si trovava sotto casa della ex, che l'aveva già denunciato in passato per molestie. Secondo le prime informazioni a colpirlo sarebbe stato il nuovo compagno della donna, sceso in strada.

La polizia sta dando la caccia a Ernesto M., 55 anni, pregiudicato per furto, truffa per mezzo di carte di credito e assegni clonati. Sarebbe stato lui, secondo gli investigatori, ad accoltellare, intorno alle 9.45, Massimo B., 40 anni, con precedenti per spaccio e produzione di droga, minacce e lesioni, sotto casa della ex fidanzata in via Monte Falterone, zona San Siro, a Milano.



Il 40enne era già stato denunciato per stalking dalla ex, Partizia R., 34 anni. La donna invece ha un ammonimento orale del Questore, oltre a precedenti per furto, reati conto il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il nuovo compagno della donna questa mattina ha affrontato l'ex fidanzato, lo ha ferito al fianco con in coltello. Il 40enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo.