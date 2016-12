L'anziana è stata colpita con diverse coltellate, riportando ferite alla schiena, al collo e a un braccio. Secondo le prime informazioni, inoltre, presenterebbe un'irritazione agli occhi tipica delle sostanze urticanti, ma il particolare non è ancora stato confermato né dal 118 né dalla polizia."Mi hanno accoltellato, non conosco il mio aggressore". Sono le prime parole della donna alla vicina del primo piano, alla quale si è rivolta subito dopo essere stata colpita. Poi è crollata sul pianerottolo, ma restando comunque cosciente fino all'arrivo dei soccorsi. Gli investigatori della squadra mobile, che in queste ore stanno ascoltando i vicini, hanno riferito che sul posto non è stato trovato il coltello usato per infliggere le numerose ferite.Altro accoltellamento nel giro di poche ore, sempre a Milano. Un uomo è stato ferito dal nuovo compagno della ex fidanzata. Colpito a un fianco con un'arma da taglio, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Carlo. E' accaduto in piazza Monte Falterona: la vittima si trovava sotto casa della ex, che l'aveva già denunciato in passato per molestie.