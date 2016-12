foto Dal Web

- Il pm di Milano, Adriano Scudieri, ha aperto un'inchiesta sul caso del 30enne milanese trovato in gravi condizioni all'interno di un box in uno stabile in via Imperia. L'ipotesi di reato è di ricettazione perché all'interno vi sono oggetti che il proprietario dice di non aver mai messo. L'uomo ha infatti spiegato che il box era sfitto da tempo. Gli agenti non scartano nessuna ipotesi, compresa quella di un sequestro di persona.