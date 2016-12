Violenza sessuale: 2 donne aggredite in metrò

foto Dal Web 15:21 - Due donne sono state aggredite da un maniaco la scorsa notte nella metropolitana di Milano. L'episodio avviene dopo le tre violenze sessuali di giovedì nel capoluogo lombardo che hanno suscitato scalpore e timori. Le due donne, di 24 e 32 anni, sono state palpeggiate in due momenti distinti all'interno del mezzanino del metrò da un giovane cingalese che è poi stato trattenuto dal personale dell'Atm e arrestato dalla polizia. - Due donne sono state aggredite da un maniaco la scorsa notte nella metropolitana di Milano. L'episodio avviene dopo le tre violenze sessuali di giovedì nel capoluogo lombardo che hanno suscitato scalpore e timori. Le due donne, di 24 e 32 anni, sono state palpeggiate in due momenti distinti all'interno del mezzanino del metrò da un giovane cingalese che è poi stato trattenuto dal personale dell'Atm e arrestato dalla polizia.

Dalla metà della settimana, è il quinto episodio di violenza segnalato nel capoluogo lombardo, dove cresce la paura.



L'immigrato, 36 anni, con regolare permesso di soggiorno, è stato fermato intorno alle 23, nella stazione Sant'Agostino. L'uomo ha seguito una ragazza di 24 anni in via Carducci e ha cercato di fermarla, afferrandola per un braccio. La ragazza si è divincolata ed è scappata facendo finta di telefonare e chiedere aiuto. Impaurita, è entrata nella stazione della metropolitana ed ha cercato di nascondersi dietro ad una macchinetta per le fotografie.



L'aggressore l'aspettava. Quando è uscita dal suo nascondiglio l'ha raggiunta alle spalle le ha toccato un seno. La 24enne a quel punto si è rifugiata nell'ufficio dei controllori della metro dando l'allarme. Nel frattempo il cingalese aveva già preso di mira un'altra donna di 32 anni, che stava scendendo dalle scale della stazione, toccandole il seno. Il 36enne è stato fermato dai dipendenti di Atm che hanno subito chiamato la polizia.