foto LaPresse

15:17

- Il direttore generale di Sinergia, Salvatore Rubino, e il presidente di Imco, Fausto Nunzi, sono indagati per falso in bilancio nell'ambito dell'inchiesta del pm Luigi Orsi sul gruppo Ligresti. Nelle due società, holding della famiglia dell'ingegnere di Paternò e per le quali il pm ha chiesto il fallimento, sono in corso perquisizioni della Guardia di Finanza. Lo stesso Ligresti è indagato per bancarotta fraudolenta e manipolazione del mercato.