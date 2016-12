Parma, autenticò firme false: leghista si suicida

foto LaPresse Correlati Bufera sulla Lega 14:48 - Pier Angelo Ablodi, consigliere provinciale di Parma della Lega Nord, suicidatosi questa settimana gettandosi dalla finestra di casa, avrebbe compiuto il gesto come pentimento per aver autenticato delle firme false. Lo riferisce il pm Gerardo Laguardia. Il magistrato conferma le indiscrezioni relative all'esistenza di una lettera in cui Ablodi, 58 anni, spiegava le ragioni del suo atto. - Pier Angelo Ablodi, consigliere provinciale di Parma della Lega Nord, suicidatosi questa settimana gettandosi dalla finestra di casa, avrebbe compiuto il gesto come pentimento per aver autenticato delle firme false. Lo riferisce il pm Gerardo Laguardia. Il magistrato conferma le indiscrezioni relative all'esistenza di una lettera in cui Ablodi, 58 anni, spiegava le ragioni del suo atto.

Nella lettera, come dice il procuratore Laguardia, Ablodi spiega "di aver autenticato le firme per fare un favore a una persona che però non nomina".



La vicenda è quella dell'autenticazione delle firme per la presentazione della lista de La Destra alle prossime elezioni comunali del 6 maggio. Alcuni giorni prima del suicidio, uno dei presunti firmatari della lista, l'ex giocatore della Maxicono pallavolo Claudio Galli, aveva denunciato che la sua firma era falsa.



Secondo gli accertamenti condotti finora dalla Procura, Ablondi a quel punto avrebbe telefonato alla persona che gli aveva consegnato le firme da autenticare forse per chiedere spiegazioni e, successivamente, ha deciso di farla finita.



Dopo la denuncia dell'ex pallavolista, la Procura di Parma aveva aperto un'inchiesta per falso. Lo stesso reato che a questo punto la magistratura ipotizza nei confronti di chi avrebbe consegnato le firme da autenticare ad Ablodi. Del caso si occupa la Digos, che sta cercando di identificare la persona anche attraverso i tabulati telefonici relativi al cellulare del leghista suicida. Esclusa invece al momento l'istigazione al suicidio.



Spese elettorali, due leghisti indagati a Bologna

E intanto, risulta che ci siano i primi due indagati nell'inchiesta della Procura di Bologna sulla Lega Nord. Si tratta dei candidati alle regionali del 2010 Marco Mambelli e Luigi Pasquini. Ai due il pm Morena Plazzi contesta il reato di falso commesso da privato in atto pubblico.



Il reato contestato ai due indagati è scaturito anche dalle denunce di Alberto Veronesi, pure lui candidato alle Regionali ed espulso dopo le accuse. Veronesi presentò un primo esposto, che diede vita a un'inchiesta, poi archiviata. Lo ha quindi ripresentato, nelle scorse settimane, dopo la bufera che ha investito i vertici nazionali, portando in seguito nuove carte anche su altri versanti. In merito alle sue dichiarazioni è stato sentito dalle procure di Bologna e, ieri, di Milano.



Il meccanismo, a cui Veronesi non si sarebbe prestato, era indicato, ha sempre spiegato, da Nadia Dagrada, segretaria amministrativa nazionale: veniva detto ai candidati di non superare nelle rendicontazioni la soglia dei 2.500 euro prevista dalla legge sui finanziamenti pubblici, che oltre quel limite impone la nomina di un mandatario elettorale.



Mambelli e Pasquini, in dichiarazioni fatte alla Corte d'Appello di Bologna avrebbero dichiarato di essere stati dentro la cifra, mentre secondo gli investigatori avrebbero speso di più. Questo, su indicazione dei loro superiori di Milano e di Reggio Emilia, sede "nazionale" del Carroccio emiliano. Proprio con la Procura reggiana, dove c'è un altro fascicolo con indagati, sarà fatto presto un "briefing" tra gli inquirenti.