19:46

- I legali della Lega hanno intentato una querela per diffamazione nei confronti di Francesco Belsito. L'ex tesoriere aveva rivelato l'esistenza di un presunto dossier da lui redatto nei confronti di Roberto Maroni. Analoga azione legale nei confronti di Lorenzo Borgogni, ex dirigente di Finmeccanica, il quale aveva parlato di una presunta tangente per la Lega. "Siamo estranei a queste vicende", ha sottolineato ancora una volta Roberto Maroni.