foto LaPresse

22:02

- "Penso proprio di no, non può essere, io non ho mai sentito cose del genere". Così Umberto Bossi rispondendo, a margine di un comizio elettorale a Como, a una domanda sull'ipotesi che siano state pagate tangenti alla Lega da Finmeccanica. "Lì di solito lavorava Giorgetti, un pretino", ha aggiunto Bossi riferendosi al segretario della Lega lombarda e ricordando che in passato aveva rifiutato del denaro dal banchiere Giampiero Fiorani.