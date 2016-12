Nicole Minetti, spuntano nuove intercettazioni

La Minetti, dopo aver chiesto se può invitare a cena un'amica, telefona a Melania Tumiani per spiegarle come si deve comportare a Villa San Martino. "Ho sentito il boss of the boss - dice nella conversazione telefonica - e gli ho detto 'Guarda che porto una mia amica' e lui mi ha detto ottimo".

Quindi la Minetti spiega all'amica come deve comportarsi: "Guarda lì si mangia pastasciutta ai tre colori quindi poi cose molto casarecce. Ti volevo un attimo briffare, giusto che non ti prendi male perché ne vedi di ogni è la disperation più totale. Fidati di me, punta sul francese che lui sbrocca digli tutto quello che fai, che hai studiato tre mesi alla Sorbona perché anche lui ha studiato alla Sorbona e lui si esalta di brutto".

"Detto fuori dai denti - prosegue - ci sono varie tipologie: c'è la zoccola, la sudamerica che non parla l'italiano e viene dalle favelas e ci sono io che faccio quello che faccio. Tu fregatene, non confonderti nella massa non sii timida e sbattetene il c... e via andare". La Minetti insiste con l'amica nel dire che non deve farsi problemi e le dice anche che una comune amica era perplessa rispetto alla sua partecipazione alla cena: "Mi ha detto che tu sei una brava ragazza e magari si prende male. Ma di che cosa... Sono gasata dura non vedo l'ora".

"Porto gli occhiali da vista e il reggicalze così quando mi tolgo tutto ho l'intimo sexy": così la Minetti in un'altra conversazione telefonica con Lisa Barizonte, anche questa intercettata dagli inquirenti e pubblicata da Repubblica. Lisa Barizonte in apertura di telefonata spiega alla Minetti che le ha comperato un completino sexy: "Tu sei la nostra maestra...". La telefonata si chiude con la ragazza che chiede se la Minetti può portare una vestaglia da camera: "Io ne ho solo una per me ma serve per quella che lo fa con me...".

Ghedini: "Pubblicare intercettazioni viola la legge, depositeremo la denuncia"

Niccolò Ghedini e Piero Longo, legali di Silvio Berlusconi, affermano in una nota congiunta "Come è noto il comma terzo dell'art. 114 del codice di procedura penale vieta la pubblicazione degli atti del fascicolo del dibattimento fino a quando non sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, salvo che non si tratti di atti utilizzati per le contestazioni, così come vieta la pubblicazione degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero fino alla sentenza di appello". Si dichiarano pronti a depositare subito una denucia contro chi ha pubblicato i testi delle intercettazioni e sperano in un "solerte intervento volto ad evitare il perdurare di questa illiceità".