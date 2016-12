Maltempo, pioggia e neve al Nord

foto Tgcom24 Correlati Le previsioni

11:06 - Maltempo con pioggia e forte vento al nord Italia. Cabine rovesciate e alberi caduti nel Savonese. Molte le chiamate di intervento dei vigili del fuoco. Fitte nevicate sulle Alpi in Valtellina e Valchiavenna sopra i mille metri. Chiusa al traffico per caduta di alberi sulla strada la provinciale 1 che collega Campodolcino a Madesimo, che ora è a rischio isolamento.

Neve in Valtellina

La Polstrada del comando provinciale di Sondrio fa sapere che nevica con forte intensità da Sondalo sino a Bormio e notevoli difficoltà si stanno registrando nell'affrontare il passo dell'Aprica che collega la provincia di Sondrio a quella di Brescia. Forti nevicate stanno interessando anche la statale 36 dello Spluga, mentre una pioggia battente cade sulle strade di fondovalle



Imbiancate anche le valli bergamasche

Una fitta nevicata è caduta nelle prime ore della mattinata nella zona dell'Alta Val Seriana, in provincia di Bergamo, da mille metri di quota in su, ricoprendo montagne e prati ma soprattutto le strade. Una situazione che ha creato non pochi problemi soprattutto ai pendolari che stamani hanno dovuto scendere in auto verso Bergamo. Le precipitazioni sulla provincia dovrebbero durare fino al 25 aprile.



Forte vento nel Savonese

Diversi alberi sono caduti nella zona di Finale ligure e nell'entroterra di Albisola per il forte vento che ha imperversato per tutta la notte. Molte le chiamate di intervento dei vigili del fuoco. Cabine rovesciate a Savona, un palo della pubblica illuminazione abbattuto a Vado, dove alcuni cavi finiti sul tetto di una casa hanno innescato un principio d'incendio subito domato. Un albero ha ostruito la strada per Calice Ligure, mentre a Finale il vento ha scoperchiato la tettoia di un'azienda agricola.



Rischio valanghe sulle Dolomiti

Sale a 3 l'indice del pericolo di valanghe sulle Dolomiti, legato al maltempo degli ultimi giorni. Per questo il Soccorso alpino di Belluno, anche in previsione dell'annunciato rialzo delle temperature previsto da domani, sconsiglia qualsiasi tipo di escursione sci-alpinistica con le ciaspe (racchette da neve) o di discesa fuoripista con sci e snowbord. Allo stesso modo, si consiglia di evitare di intraprendere ogni tipo di escursione a piedi. Sulle Dolomiti, in alcuni siti a 1.900 metri sono scesi anche 50 cm di neve.