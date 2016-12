foto Ansa

21:53

- Tragico schianto nel Mantovano. Tre persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita in un incidente sulla provinciale che collega Pegognaga e Suzzara. Tre i mezzi coinvolti: due auto e un camion. Secondo le prime ricostruzioni, il camion, che trasportava ghiaia, sarebbe stato fermo sulla carreggiata, forse per un guasto, e le due auto si sarebbero schiantate contro il mezzo in rapida successione.