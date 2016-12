foto Ansa Correlati Belsito lascia la procura

- Nessuna truffa allo Stato. E' la tesi dei legali dell'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito, interrogato a Milano. Gli avvocati contesteranno il reato perché i soldi appartengono ai "rimborsi elettorali e sono legittimi". "Ho agito per conto della Lega" ha detto Belsito. Giallo sui diamanti comprati con i soldi della Lega: ne risultano acquistati 12 mentre quelli restituiti da Belsito sono 11

"Ho agito nell'interesse della Lega"

L'ex tesoriere della Lega Nord, Francesco Belsito, avrebbe agito nell'interesse del partito. E' quanto lo stesso ex amministratore del Carroccio avrebbe messo a verbale, da quanto è trapelato, davanti ai pm milanesi che indagano sulle presunte distrazioni dei fondi del movimento. Belsito avrebbe spiegato di essere sempre stato un buon amministratore e che tutte le operazioni che ha effettuato le avrebbe fatte per conto della Lega.



L'interrogatorio chiesto da Belsito

Era stato lo stesso Belsito, attraverso il suo legale, nei giorni scorsi a richiedere di essere sentito dai magistrati milanesi per rendere alcune dichiarazioni. I pm hanno deciso quindi di fissare la data dell'interrogatorio, nel corso del quale, oltre a raccogliere le dichiarazioni dell'ex amministratore del Carroccio, gli inquirenti hanno fatto altre domande per approfondire la vicenda.



La Finanza sequestra i diamanti restituiti dall'ex tesoriere

La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato gli 11 diamanti restituiti la scorsa settimana da Belsito. Il sequestro è scattato dopo che il Carroccio ha fatto sapere alla Procura dei preziosi, dei quali per i pm ne mancherebbe uno, non sono stati comprati per conto del partito.



Bossi: "Non andrò a nessun Bossi day"

Intanto, Umberto Bossi richiama il partito all'unità: "Io non andrò a nessun ipotetico 'Bossi day': io voglio solo i 'Lega unita day'!" proclama esortando a pensare solo a concentrarsi sulla campagna elettorale e a raccogliere il maggior numero di firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare della Lega Nord.



Belsito è uno dei tre indagati nell'inchiesta milanese con al centro le presunte distrazioni dei fondi della Lega Nord, che sarebbero stati utilizzati anche per le spese personali di Umberto Bossi, dei suoi familiari e di Rosi Mauro. Tra gli indagati ci sono anche i due uomini d'affari Paolo Scala e Stefano Bonet, che avrebbero avuto un ruolo negli investimenti di circa 6 milioni di fondi del partito in Tanzania e a Cipro.