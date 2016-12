Como, morta dopo 10 anni di tumore: indagato neurologo, la curava con creme omeopatiche

foto Dal Web 11:48 - E' morta dopo 10 anni di cancro. Maria Nucera, 55 anni, si era affidata alle cure (omeopatiche) del suo medico di fiducia, il neurologo Pancrazio Pala. Lui le aveva sconsigliato di fare visite oncologiche e la curava con creme cicatrizzanti giapponesi a base di grasso animale, massaggi e psicofarmaci. La procura di Como ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia dei familiari della donna, che morì nel 2010 quando il tumore oramai era incurabile. - E' morta dopo 10 anni di, 55 anni, si era affidata alledel suo medico di fiducia, il neurologo. Lui le aveva sconsigliato di fare visitee la curava cona base di grasso animale,. La procura di Como ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia dei familiari della donna, che morì nel 2010 quando il tumore oramai era incurabile.

Per il sostituto procuratore, che ha concluso le indagini, è omicidio colposo. Come scrive "Il Giorno", l'ipotesi degli inquirenti è che Pala abbia sottovalutato la malattia. Il neurologo avrebbe sfruttato il rapporto di fiducia contratto con la signora, dopo 20 anni di cura. Rapporto sfociato in sudditanza.



Il medico, da parte sua, si è difeso fornendo un'altra versione: per lui, la Nucera soffriva di patofobia, il terrore di avere malattie, e rifiutava il confronto con oncologi ed esami medici per paura di diagnosi nefaste.