Scompare 38enne nel Milanese

Le foto di Loretta 15:54 - Si arricchisce di altri dettagli il - Si arricchisce di altri dettagli il giallo di Loretta Mansueto , la 38enne di Rozzano, nel Milanese, di cui non si hanno più notizie dall'11 aprile, dopo essere uscita di casa per andare in ufficio. Nel suo appartamento è stato ritrovato l'anello dato dal fidanzato siciliano, un impegno per future nozze. Alcuni documenti di Loretta, poi, sono stati trovati in Sicilia, a pochi chilometri dal paese di origine dell'uomo.

Il fidanzato, Antonio Triscari, da giorni aspetta con ansia il ritorno di Loretta. Agli investigatori ha raccontato, senza contraddizioni, le ultime ore, sperando di fornire indizi utili per le indagini. Con la 38enne stanno insieme da otto anni e, secondo parenti e amici, sembrano una coppia felice.



Dubbi e domande

Perché, si chiedono gli inquirenti, l'anello di fidanzamento è stato lasciato in casa? Forse Loretta, come riporta Il Corriere della Sera, si è allontanata volontariamente impaurita all'idea di doversi sposare?



E ancora. Perché sono stati trovati quei documenti (carta d'identità, tessere di supermercati recuperati da uno spazzino) a Capo d'Orlando, in Sicilia? La coppia ha trascorso le vacanze qui, dove a pochi chilometri vivono i parenti di Antonio.



La famiglia di Loretta è convinta però che mai la donna sarebbe scappata ma che sia stata portata via da qualcuno. La sua auto, infatti, è stata trovata poco distante dal luogo di lavoro, Pero, senza il freno a mano tirato.



Carabinieri: "E' un allontanamento volontario"

Si sarebbe allontanata di sua volontà. I carabinieri hanno interrotto le ricerche dopo alcuni avvistamenti della donna in Sicilia. In particolare Loretta è stata notata da alcuni testimoni nei pressi della stazione ferroviaria di Capo d'Orlando, venerdì 13 aprile, mentre gettava per strada il portafogli con i documenti, ritrovati successivamente in un'altra strada.



Secondo i militari la 38enne, dopo aver ricevuto l'anello di fidanzamento, non sarebbe stata rapita ma si sarebbe allontanata volontariamente. Per gli inquirenti non ci sarebbero dubbi sull'identità della persona vista in Sicilia, perché abiti e la borsa indossati al momento erano quelli della donna. Cade, a questo punto, l'ipotesi del rapimento formulata dalla madre, Bruna Romagnoli. Resta da capire perché la donna abbia deciso di partire per la Sicilia senza avvertire nessuno e di abbandonare i documenti proprio nel paese dove ha trascorso le vacanze con il compagno.