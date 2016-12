Daccò e le vacanze con Formigoni: dagli yacht alle aragoste, 123mila euro in otto anni

foto LaPresse Correlati Formigoni: non ho nulla da temere

Vacanze pagate ai Caraibi

Vacanze pagate ai Caraibi

Formigoni: "Solo fango" 10:22 - Una notte all'hotel Cervo in Costa Smeralda, 5.171 euro; la mangiata di pesce fresco a base di aragosta, 1.485 euro; le cene a "Lo Squero" di Rimini, 15.479 euro. Non è lo spot di una carta di credito ma la protagonista è proprio lei: è quanto si evince dagli estratti conto del faccendiere Pierangelo Daccò in cella per le presunte tangenti nella sanità lombarda. Ma lo stesso Daccò conferma la linea di Formigoni: "Le spese? Io anticipavo e poi dividevamo".

Tra il 2004 e il 2011 dalla carta di credito di Daccò escono 123mila euro. Una cifra enorme spesa per la maggior parte dei casi per cene, hotel, viaggi e manutenzioni barche. Su una di quest'ultima aveva trascorso una vacanza il presidente della Lombardia, Roberto Formigoni. E l'attenzione dei magistrati si sposta appunto all'analisi dei periodi per cercare di capire se le spese folli di Daccò coincidano con i periodo trascorsi assieme a Formigoni. Quest'ultimo ha confermato, dopo una prima smentita, di conoscere il faccendiere, ma di non averlo mai aiutato nel settore sanitario.



Il super yacht

Nel 2010 alla Mtb, la società di Daccò che gestiva anche la consulenza alla clinica Maugeri, arrivano le fatture dell'ultima estate. Cifre considerevoli: 59.700 euro per il noleggio della MiAmor, 9mila euro l'ormeggio a Rapallo, 3.440 euro per il disarmo dell'imbarcazione, 15mila euro per le riparazioni. Nulla di strano se non fosse che proprio la MiAmor era la barca delle vacanze di Formigoni che tanto hanno dato "scandalo".



I meeting di Cl

Le spese registrate dai pm spesso coincidono con i meeting di Cl che ogni anno alla fine di agosto si svolgevano a Rimini. Picchi in uscita enormi che hanno il culmine il 26 agosto del 2008 quando Daccò firma un conto al ristorante "Lo Squero" per 15.479 euro. A questi si aggiungono i pernottamenti a "Le Meridien" con fatture da 3mila euro a notte.



"Erano vacanze in comune"

Daccò è in cella sia per il crac San Raffaele che per le presunti fondi distratti dalla clinica Maugeri di Pavia (circa 70 milioni di euro). I pm Orsi, Pastore, Pedio e Ruta cercano di capire se queste vacanze altro non siano che tangenti. Ma Daccò sposa la linea di Formigoni e dice: erano vacanze collettive, io anticipavo e poi mi venivano restituiti i soldi. Dalle carte, però, non risultano bonifici verso Daccò e vista l'entità delle spese sembra difficile che le restituizioni siano avvenute tutte in contanti.