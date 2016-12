foto Ansa

17:02

- Il burlesque "è una forma di spettacolo. Ed è molto meno estremo di quel che si vede in tv e nei teatri. Io riprenderei a farlo". Lo ha affermato Silvio Berlusconi lasciando l'aula del processo Ruby dove è imputato per concussione e prostituzione minorile. In mattinata il Cavaliere aveva confermato che, in seguito alle sue cene, alcune delle ospiti si travestivano ma solo "per fare gare di burlesque".