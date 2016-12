Salvatore Ligresti indagato per aggiotaggio

foto Ansa 21:19 - Salvatore Ligresti è indagato dalla procura di Milano per aggiotaggio in concorso con Giancarlo De Filippo, uomo d'affari monegasco. A quest'ultimo la procura riconduce i due trust off shore sui quali sono depositati il 20% di azioni sequestrate dalla Guardia di Finanza. Si tratta della quota delle azioni Premafin sequestrate per l'ipotesi di manipolazione del mercato. - Salvatore Ligresti è indagato dalla procura di Milano per aggiotaggio in concorso con Giancarlo De Filippo, uomo d'affari monegasco. A quest'ultimo la procura riconduce i due trust off shore sui quali sono depositati il 20% di azioni sequestrate dalla Guardia di Finanza. Si tratta della quota delle azioni Premafin sequestrate per l'ipotesi di manipolazione del mercato.

I due trust offshore individuati dagli investigatori sono denominati Evergreen e Heritage, e sarebbero stati gestiti negli ultimi due anni da De Filippo, collaboratore di Salvatore Ligresti. Heritage, secondo la Procura, è stato soltanto un trustee, mentre il secondo, Evergreen, era un asset manager, di fatto investiva le azioni. La Consob ha rilevato che nel periodo compreso fra il 2 novembre 2009 e il 16 settembre 2010 le società che fanno capo a questi due trust hanno comprato tutti i giorni in chiusura di borsa azioni Premafin.



L'attività di acquisto di azioni Premafin in chiusura di scambi, quando il titolo è particolarmente sensibile e influenzabile, è stata condotta in maniera così sistematica che i trust, di fatto, non vi hanno guadagnato nulla; ad avviso della Procura, invece, a beneficiarne sarebbe stata proprio la famiglia Ligresti.



Secondo la Consob, i trust sono stati costituiti nel 1993 da Salvatore Ligresti e fino al 2003 sono riferiti allo stesso Ligresti. Da ciò conseguirebbe, per gli inquirenti, che De Filippo non avrebbe agito in autonomia da Ligresti. Elemento che si evincerebbe dal fatto che De Filippo ha investito il 60% su Premafin. Ma non è tutto. L'intermediario cui De Filippo ha dato l'incarico di acquistare titoli è Niccolò Lucchini, di Lugano, che lo stesso De Filippo ha dichiarato essergli stato presentato da Ligresti. Il reato che si verrebbe dunque a delineare per entrambi è quello di aggiotaggio preventivo.



La necessità di sequestrare le azioni di Premafin veniva dal fatto che si tratta di quelle in grado di influenzare il mercato. La notifica è stata inoltrata a Premafin, in quanto società emittente delle azioni, e a Salvatore Ligresti. A De Filippo verrà inoltrata quando lo stesso avrà nominato un suo avvocato in Italia.