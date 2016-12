foto Tgcom24

13:30

- Nel giorno dei suoi funerali Piermario Morosini "ha fatto il miracolo di unire tutte le bandiere che durante la settimana e a ogni partita di calcio sono una contro l'altra". Così il ct della Nazionale, Cesare Prandelli, commenta le esequie del giovane calciatore morto sabato. Il presidente della Figc, Giancarlo Abete, ha invece sottolineato che "bisogna aumentare i defibrillatori a disposizione per rispondere alle esigenze immediate in campo".