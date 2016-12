foto LaPresse Correlati Tutto sulla bufera in casa Lega

La casa della discordia 18:00 - Con i soldi della Lega Nord veniva pagato l'affitto di casa dell'ex ministro Roberto Calderoli. E' quanto emerge dagli atti sequestrati ed esaminati dai carabinieri. Veniva pagato un fitto di 2.200 euro mensili per un appartamento in via Ugo Bassi, al Gianicolo. Calderoli fa parte del "triumvirato" nominato dopo le dimissioni di Umberto Bossi da segretario federale. - Con i soldi della Lega Nord veniva pagato l'affitto di casa dell'ex ministro Roberto Calderoli. E' quanto emerge dagli atti sequestrati ed esaminati dai carabinieri. Veniva pagato un fitto di 2.200 euro mensili per un appartamento in via Ugo Bassi, al Gianicolo. Calderoli fa parte del "triumvirato" nominato dopo le dimissioni di Umberto Bossi da segretario federale.

Le indagini sono state svolte nell'ambito del filone d'inchiesta sulla Lega condotto dai pm di Napoli Curcio, Piscitelli e Woodcock, coordinati dal procuratore aggiunto Greco. I carabinieri hanno interrogato il proprietario dell'appartamento che avrebbe confermato la circostanza.



Calderoli: "Mi infangano"

"Mi si infanga per aver avuto in dotazione da parte del movimento una casa-ufficio dal costo di 2200 euro al mese, quando io ne verso mensilmente 3000 di euro alla Lega Nord". Così il triumviro della lega Nord Roberto Calderoli ha replicato alle polemiche suscitate dall'affitto della sua casa romana pagato dal partito. "Siamo all'incredibile. Si viene infangati per aver fatto il proprio dovere, per aver lavorato e tanto!", ha aggiunto.



Reguzzoni e i 90 mila euro spesi con la carta del gruppo

"Quando scopro che il mio ex capogruppo ha speso in un anno 90 mila euro con la carta di credito del gruppo qualcuno mi deve giustificare come cavolo son stati spesi". A denunciarlo è Gianluca Pini, deputato della Lega Nord, che punta il dito contro Marco Reguzzoni.



"La certificazione del bilancio - ha spiegato il parlamentare - non va ad analizzare ogni singola pezza giustificativa. Il problema vero è dare una risposta seria a quello che si è evidenziato come un malcostume diffusissimo. Che non è solo sul finanziamento pubblico legato ai rimborsi elettorali: è e lo sottolineo anche sull'utilizzo che ne fanno i gruppi parlamentari".



Reguzzoni: "Fango su di me per rancore"

"La gestione dei soldi del gruppo alla Camera è stata sempre virtuosa sotto ogni punto di vista. Mi spiace che Pini per soddisfare un suo rancore personale voglia sollevare il mio nome che, se non lo avesse notato, non è mai stato coinvolto in nulla di quello che sta accadendo in questi giorni". Lo dichiara in una nota il deputato della Lega Nord, Marco Reguzzoni, accusato dal collega Gianluca Pini di aver speso 90mila euro con la carta di credito del gruppo.