foto Ansa

10:45

- Un bambino di cinque anni è stato investito stamani da un'auto mentre attraversava la strada in compagnia della madre a Rho, nel Milanese. Il piccolo è stato portato all'ospedale Niguarda in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche il conducente dell'auto, un ottantasettenne, è stato portato in ospedale in stato di shock, così come la madre del piccolo.