foto LaPresse

20:10

- A poche ore dai funerali di Piermario Morosini nella chiesa di Monterosso, a Bergamo, il sacerdote che celebrerà la funzione chiede massima discrezione ai media soprattutto per Anna, la fidanzata del calciatore del Livorno morto in campo durante il match col Pescara. "Basta, basta, basta, ora lasciateci pregare con tranquillità - ha detto -. Anna ha chiesto di non essere ripresa o intervistata".