09:22

- E' giallo intorno alla scomparsa di Loretta Mansueto, 38enne originaria di Vallemossa, residente a Rozzano (Milano). Della donna si sono perse le tracce da mercoledì scorso, quando è uscita di casa per recarsi al lavoro. Dopo aver raggiunto Pero, dove è impiegata presso uno studio contabile, ha parcheggiato l'auto e da allora non si hanno più notizie. I carabinieri indagano, ma non escludono un allontanamento volontario.