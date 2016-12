foto LaPresse 07:19 - Un maestro di una scuola elementare è stato arrestato dai carabinieri nella Bassa Bergamasca con l'accusa di abusi sessuali su minori. L'uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è stato colto in flagranza di reato, al termine di un'indagine condotta dalla Procura di Bergamo, mentre abusava di un suo alunno in un locale dell'istituto. L'insegnante è rinchiuso nel carcere di Bergamo in attesa dell'interrogatorio di convalida. - Un maestro di una scuola elementare è stato arrestato dai carabinieri nella Bassa Bergamasca con l'accusa di abusi sessuali su minori. L'uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è stato colto in flagranza di reato, al termine di un'indagine condotta dalla Procura di Bergamo, mentre abusava di un suo alunno in un locale dell'istituto. L'insegnante è rinchiuso nel carcere di Bergamo in attesa dell'interrogatorio di convalida.

L'uomo, 61 anni, è stato incastrato dalle telecamere nascoste in un locale all'interno della scuola. Una sorveglianza iniziata qualche tempo fa quando sono sorti i primi sospetti sull'insegnante. I militari che lo hanno ammanettato parlano di immagini inequivocabili per questo sono intervenuti immediatamente cogliendo il pedofilo in flagranza di reato.



L'insegnante, sposato e con due figli, dovrà ora comparire davanti al giudice per le indagini preliminari per l'interrogatorio di convalida dell'arresto.