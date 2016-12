foto Ansa

19:17

- Dall'inchiesta dei pm di Milano sull'ex tesoriere del Carroccio, Francesco Belsito, emerge che circa 600mila euro della Lega Nord sarebbero stati consegnati a Belsito che ne avrebbe investito 400mila in diamanti e 200mila in 5 lingotti d'oro. L'ex tesoriere avrebbe spartito parte dei preziosi con Rosy Mauro e Piergiorgio Stiffoni, tenendo l'oro per sé. Le operazioni sono state svolte presso la Banca Popolare di Novare e Banca Aletti.