Mancano all'appello 500mila euro in oro e diamanti

I soldi investiti da Francesco Belsito, ex tesoriere della Lega Nord, in oro e diamanti non sarebbero 300mila ma 500mila. Il tesoriere avrebbe investito 300mila euro in diamanti e non 100mila, oltre a 200mila per comprare cinque chili in oro. Quindi all'appello mancherebbe una somma maggiore di quella inizialmente ipotizzata. La procura di Milano, che sta indagando su Belsito per truffa e appropriazione indebita, è ancora alla ricerca di questo tesoro di cui si è persa traccia.



Diamanti acquistati da Mauro, Belsito e Stiffoni

Circa 600mila euro in oro e diamanti sarebbero stati consegnati e spartiti tra Francesco Belsito, Rosy Mauro e e Piergiorgio Stiffoni. E' quanto emerge nell'ambito dell'inchiesta. Utilizzando le somme depositate sui conti che fanno riferimento alla Lega Nord, 400mila euro sarebbero stati investiti in diamanti e 200mila per l'acquisto di 5 kg di lingotti. Le operazioni sono state svolte presso la Banca Popolare di Novare e Banca Aletti. Soprattutto, stando a quano emerge, i preziosi sarebbero stati consegnati a Belsito che avrebbe ricevuto tutti i lingotti in oro e parte dei diamanti. Rosy Mauro e Stiffoni, inoltre, avrebbero ricevuto parte dei 400mila euro investiti in diamanti.



Mauro: "Notizie diffamatorie"

"Smentisco categoricamente il presunto acquisto di diamanti e oro con i soldi della Lega e mi vedo costretta ad adire le vie legali per tutelare la mia rispettabilità, onestà e onorabilità". Lo ha annunciato Rosy Mauro dopo quella che definisce "l'ennesima fuga di notizie infondate, false e gravemente diffamatorie".



Stiffoni: "Accuse ridicole"

"Mi sono stancato: credo che seguirò il consiglio del mio avvocato e andrò dai magistrati a spiegare tutto". Replica così il senatore Piergiorgio Stiffoni alle accuse sugli acquisti di diamanti con i soldi del partito. "Io che avrei acquistato diamanti? E' un'accusa che mi fa ridere", ha concluso Stiffoni.



Le Fiamme Gialle acquisiscono documenti messi a disposizione dal partito in via Bellerio

Intanto, uomini della Guardia di Finanza si sono recati nuovamente alla sede della Lega Nord, in via Bellerio, a Milano, dove hanno acquisito nuova documentazione relativa all'inchiesta. In particolare i finanzieri si sono concentrati sui bilanci degli ultimi anni del partito e altre carte sulle spese del Carroccio, con relative "pezze giustificative". La visita delle Fiamme Gialle era stata concordata l'11 aprile in un incontro tra i magistrati milanesi, Roberto Maroni e il nuovo tesoriere, Stefano Stefani. I finanzieri sono così andati ad acquisire la documentazione messa a disposizione dal Carroccio che aveva fornito la sua piena disponibilità a collaborare con gli inquirenti per fare chiarezza.



La Corte dei Conti della Lombardia apre un fascicolo

La Procura della Corte dei Conti della Lombardia ha aperto un procedimento sui rimborsi elettorali probabilmente non dovuti della Lega Nord. Mentre i magistrati della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna stanno valutando se aprire un fascicolo sui bilanci della Lega Nord. La Procura contabile sta raccogliendo informazioni utili per un eventuale avvio di procedimento. In regione sono due le inchieste penali su presunti fondi neri e irregolarità nei bilanci del partito che vedono quattro indagati a Reggio Emilia e un'azione contro ignoti a Bologna.