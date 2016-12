foto Tgcom24

12:43

- "Nessun problema, nessuna irregolarità e soprattutto nessuna regalia: non ho mai ricevuto regalie da nessuno, mai preso un euro da nessuno". Così il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, commenta i verbali dell'inchiesta sulla Fondazione Maugeri in cui si registrano presunti "pagamenti di viaggi" nei suoi confronti. "E' una bolla di sapone - continua Formigoni -. Quello che è grave è la speculazione politica, il fango contro di me".