foto Ansa

09:07

- Un uomo di 42 anni, probabilmente uno straniero, è stato investito e ucciso, la scorsa notte, sull'autostrada A/8 nei pressi di Milano. Secondo le prime informazioni fornite da 118 e Stradale, l'uomo è stato investito in prossimità degli svincoli per la Fiera, mentre camminava in quarta corsia. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.