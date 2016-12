Bufera sulla Lega, Belsito: "Ora mi sparo"

foto Ansa Correlati Tutto sul caso della Lega 11:03 - "Ora gli scrivo una lettera: vaff... tutti quanti; e poi mi sparo". Lo dice Francesco Belsito alla segretaria amministrativa della Lega, Nadia Dagrada, dopo lo scandalo scoppiato sulla gestione illecita dei fondi del partito. E in particolare sugli investimenti "lumbard" in Tanzania. La telefonata shock è stata intercettata a indagini in corso e risale alla fine di febbraio. - "Ora gli scrivo una lettera: vaff... tutti quanti; e poi mi sparo". Lo dice Francesco Belsito alla segretaria amministrativa della Lega, Nadia Dagrada, dopo lo scandalo scoppiato sulla gestione illecita dei fondi del partito. E in particolare sugli investimenti "lumbard" in Tanzania. La telefonata shock è stata intercettata a indagini in corso e risale alla fine di febbraio.

Dopo l'espulsione dal Carroccio, l'ex tesoriere è preoccupato e, come scrive "Il Giornale", chiede un parere alla Degrada, che gli consiglia di parlarne direttamente con Umberto Bossi. E di ricordargli dei soldi del partito elargiti alla famiglia.



Belsito dovrà anche spiegare i suoi rapporti con un agente della polizia del capoluogo ligure. Dalla telefonata è chiaro comunque che l'inchiesta lo terrorizza a tal punto da fargli dichiarare irato: "Grazie alla Lega adesso sono nella merda! Tutto il resto lo metto a posto, ma se parlo di Francesco Belsito a livello personale adesso i debiti che devo affrontare... come faccio? Me li presta il partito?".



Nell'intercettazione, l'ex cassiere "padano" fa poi riferimento ad altri e di come in realtà questi sapessero benissimo come venivano gestiti i soldi dei rimborsi. La magistratura quindi si domanda chi altro potesse essere a conoscenza della situazione, e ora fa finta di nulla. Forse sarà lo stesso Belsito a rispondere agli interrogativi dei pm quando lo convocheranno in Procura per l'interrogatorio.