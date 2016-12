foto LaPresse

21:22

- Un incendio di vaste proporzioni è divampato in un campo nomadi alla periferia di Milano, in via Bonfadini. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme. Sul posto sono al lavoro cinque mezzi dei vigili del fuoco. Per ora non risultano feriti o intossicati. Lo scorso 4 aprile un altro incendio aveva distrutto metà del campo.