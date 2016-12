Cognomi milanesi, il sciur Hu batte il Brambilla

foto LaPresse 16:00 - Il tipico milanese è diventato il sciur Hu. No, non è uno scherzo, ma nella classifica dei cognomi più diffusi nel capoluogo lombardo i cinesi hanno scalzato il patronimico meneghino per antonomasia: Brambilla. I dati, che vedono i cognomi stranieri battere quelli tipici locali sono dell'assessore all'Area metropolitana del Comune, Daniela Benelli e "dimostrano come Milano stia cambiando sul piano etnico e sociale". - Il tipico milanese è diventato il sciur Hu. No, non è uno scherzo, ma nella classifica dei cognomi più diffusi nel capoluogo lombardo i cinesi hanno scalzato il patronimico meneghino per antonomasia: Brambilla. I dati, che vedono i cognomi stranieri battere quelli tipici locali sono dell'assessore all'Area metropolitana del Comune, Daniela Benelli e "dimostrano come Milano stia cambiando sul piano etnico e sociale".

E pensare che venticinque anni fa, tra i primi trenta cognomi milanesi, non ce n'era nemmeno uno straniero. Oggi ce ne sono quattro e l'unica continuità con il passato è rappresentata dal vertice della classifica che anche nel 2012 è "occupata" dai Rossi ma già al secondo compare l'orientale Hu.



Tra i primi dieci cognomi registrati all'anagrafe ben tre sono di chiara provenienza cinese e il "milanesissimo" Brambilla, cognome con cui viene identificata la famiglia meneghina per antonomasia, è solo all'ottavo posto, mentre l'altrettanto milanese Fumagalli è al trentesimo.



I cognomi cinesi in città vanno per la maggiore: tra i primi 100 se ne contano ben 12. Ci sono 3.694 Hu, 1.625 Chen e 1.439 Zhou. Poi 1.030 Wang, 930 Wu, 916 Lin, 829 Zhang, 742 Liu, 684 Zhao, 676 Li, 633 Zhu, 581 Zheng. E i milanesi a questi cognomi brevi si sono ormai abituati per ragioni storiche: la comunità cinese è la più antica della città, poiché il primo insediamento in via Paolo Sarpi risale agli anni '20.



A parte la massiccia presenza dei cinesi, scorrendo l'elenco dei 100 cognomi più diffusi, spiega l'assessore, non si rilevano "invasioni" degli stranieri. Solo tre, tra i primi cento, cognomi di chiara matrice araba: Mohamed, al 34esimo posto (944 persone); Ahmed, al 63esimo (741); Ibrahim, situato al 75esimo posto (656).



Sorprese anche dall'analisi dei cognomi ambrosiani doc. Tra i primi dieci figurano al terzo posto Colombo (3.685), al quarto Ferrari (3.568), al settimo Villa (1.905), tutti di antica tradizione meneghina. Brambilla, invece, compare solo al 9 posto della classifica essendo portato "solo" da 1.536 cittadini, mentre Beretta (cognome del primo Sindaco di Milano) è "relegato" addirittura al 28 posto, con 1.042 persone.