Milano, è morto il farmacista avvelenato

foto Ansa Correlati Il crodino avvelenato

Farmacista avvelenato 18:57 - E' morto domenica mattina in ospedale a Milano, dopo essere stato in coma per un paio di settimane, Luigi Fontana, il farmacista - E' morto domenica mattina in ospedale a Milano, dopo essere stato in coma per un paio di settimane, Luigi Fontana, il farmacista avvelenato con un aperitivo al cianuro da un amico imprenditore, Gianfranco Bona. Quest'ultimo, in carcere, ha confessato di averlo avvelenato per evitare di pagare un debito di 270mila euro.

Bona era stato fermato il 5 aprile dagli uomini della squadra mobile di Milano, coordinati dal pm Carlo Nocerino. L'imprenditore confessò che il 2 aprile aveva versato il cianuro nell'aperitivo offerto a Fontana, titolare di una farmacia in viale Forze Armate. Il farmacista venne immediatamente ricoverato in condizioni disperate all'Istituto Clinico Città Studi. Bona ora dovrà rispondere di omicidio.



In base alla sua confessione, Bona, titolare di un'azienda attiva anche nel trasporto di farmaci, da qualche anno aveva cominciato a chiedere prestiti al farmacista, ma non era poi stato in grado di restituire l'intera somma. Per liberarsi dal debito, Bona ha offerto al farmacista un aperitivo, versando nell'analcolico una boccetta di cianuro che, con una scusa, si era fatto consegnare dallo stesso Fontana.



Subito dopo aver bevuto l'aperitivo, il farmacista si era sentito male. Portato in ospedale gli esami hanno rilevato l'avvelenamento: 6 mila parti di cianuro nel sangue, quantità di gran lunga superiore a quella (500 parti) sufficiente per uccidere una persona.