19:20

- Il Sin.Pa, Sindacato Padano, fondato da Rosi Mauro, non avrebbe alcuna contabilità. E' quanto emerge dall'analisi dei documenti acquisiti dalla Gdf di Milano nell'ambito dell'inchiesta sulle distrazioni dei fondi della Lega Nord. I rappresentanti del sindacato infatti, hanno consegnato ai finanzieri alcune carte e documenti, ma tra questi non risulterebbe alcuna traccia di conti per somme in entrata e in uscita.