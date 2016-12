foto Ansa Correlati Piacenza, giro di mazzette per impianti fotovoltaici

L'ex assessore leghista alla Protezione civile e all'Ambiente della Provincia di Piacenza, Davide Allegri, è stato arrestato dai carabinieri per corruzione e concussione. La vicenda gravita attorno ad autorizzazioni per realizzare impianti fotovoltaici. Dopo aver appreso, nel marzo 2011, di essere stato indagato, Allegri aveva poi diffuso una nota in cui difendeva il proprio operato.

L'ex assessore provinciale era già stato iscritto nel registro degli indagati per concussione ed abuso in atto d'ufficio, nell'ambito della gestione delle autorizzazioni su alcuni impianti fotovoltaici nel marzo 2011 e subito dopo Allegri aveva lasciato l'incarico, che all'epoca ricopriva, di assessore comunale a Cortemaggiore.



Nei giorni precedenti un misterioso plico iera pervenuto alla procura della Repubblica. Conteneva, a quanto si era appreso, registrazioni telefoniche fra due esponenti leghisti con tanto di trascrizioni, fotocopie di richieste di rimborso spese e un memoriale riguardante l'installazione di impianti fotovoltaici nel Piacentino.



Allegri si era dimesso da assessore provinciale nel settembre 2010, motivando la propria decisione con "le difficoltà di conciliare gli impegni politici e quelli professionali di architetto e docente universitario". Sulle sue dimissioni aveva apertamente polemizzato l'opposizione.



Dopo aver appreso, a marzo 2011, di essere stato indagato, Allegri aveva poi diffuso una lunga dichiarazione in cui affermava tra l'altro che gli iter autorizzativi degli impianti fotovoltaici "sono totalmente esterni ed indipendenti dalla volontà politica di chicchessia. Mentre sono del tutto dipendenti da passaggi e da valutazioni di carattere tecnico e normativo, e quindi oggettivi nel loro sviluppo".