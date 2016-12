foto LaPresse

00:55

- Una barista di 36 anni, Vielka Mastroni, madre di due bambini ancora piccoli, è stata trovata senza vita, impiccata, nel suo bar a Lodi. Inizialmente gli inquirenti propendevano per il suicidio, ipotesi confortata dal ritrovamento di alcuni biglietti che sarebbero stati scritti dalla donna. In serata, però, la polizia ha reso noto che si sta ancora indagando. Il pm deciderà nelle prossime ore per l'autopsia.