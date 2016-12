Yara, tracce di liquido seminale sui vestiti

foto Tgcom24 Correlati Tutto sulla morte di Yara 16:24 - Le tracce di materiale biologico trovate sugli slip e sui leggins di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa da Brembate di Sopra (Bergamo) il 26 novembre 2010 e ritrovata morta il 26 febbraio 2011, sarebbero tracce di liquido seminale. Entrambe apparterrebbero alla stessa persona, che, secondo il profilo genetico, sarebbe un uomo. Lo rivelano fonti investigative. - Le tracce di materiale biologico trovate sugli slip e sui leggins di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa da Brembate di Sopra (Bergamo) il 26 novembre 2010 e ritrovata morta il 26 febbraio 2011, sarebbero tracce di liquido seminale. Entrambe apparterrebbero alla stessa persona, che, secondo il profilo genetico, sarebbe un uomo. Lo rivelano fonti investigative.

L'esistenza delle due tracce era già nota da tempo: non si sapeva invece di che tipo di sostanza si trattasse. Le indiscrezioni confermerebbero ora la presenza di liquido seminale: un dettaglio importante per gli inquirenti, in quanto avvalora la tesi di un omicidio a sfondo sessuale.



Nonostante i numerosi test del Dna effettuati, oltre 14mila, il profilo genetico dell'assassino non corrisponde a nessuna delle persone esaminate.