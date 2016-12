foto Dal Web

00:17

- Diversi gli interventi dei vigili del fuoco lungo la statale 304 del passo del Foscagno per soccorrere gli automobilisti diretti a Livigno (Sondrio) e sorpresi da una bufera di neve. In pochi minuti sull'asfalto sono caduti alcuni centimetri di neve ghiacciata ed i veicoli sprovvisti di gomme invernali hanno incontrato non poche difficoltà, anche per la concomitante ed improvvisa caduta di alcuni rami spezzati.