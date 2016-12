foto Ansa

17:23

- Il forte vento che oggi, in Lombardia, ha imperversato nella festività pasquale, ha provocato il ferimento non grave di cinque persone in due episodi di crollo che si sono verificati in provincia di Milano. Pochi minuti prima delle 15 a Robbiano di Mediglia tre persone sono rimaste ferite nel crollo di una tettoia. Meno di mezz'ora dopo, a Limbiate, la caduta di una pianta ad alto fusto ha coinvolto invece altre due persone.