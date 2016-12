foto LaPresse

- In uno scontro tra un'auto e una moto ha perso la vita un 28enne, Cristian Rancati, di Caselle Landi (Lodi). Il giovane, appassionato di moto, viaggiava sulla strada provinciale 116 quando, all'altezza di un incrocio nell'abitato del Comune di San Fiorano, si è scontrato con una vettura che si stava immettendo sulla via principale. Per il giovane le manovre di rianimazione sono durante oltre mezz'ora ma senza successo.