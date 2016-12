foto Ansa 07:04 - Una bimba di due anni di origini pakistane è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Modena dopo avere riportato traumi in casa. La madre, una 28enne attualmente incinta, è indagata a piede libero per lesioni gravissime. La donna è stata sentita dal pm Maria Angela Sighicelli. Il marito, connazionale di 34 anni, è stato ascoltato dalla polizia come testimone. Entrambi i genitori sostengono che la figlia sia caduta in bagno. - Una bimba di due anni di origini pakistane è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Modena dopo avere riportato traumi in casa. La madre, una 28enne attualmente incinta, è indagata a piede libero per lesioni gravissime. La donna è stata sentita dal pm Maria Angela Sighicelli. Il marito, connazionale di 34 anni, è stato ascoltato dalla polizia come testimone. Entrambi i genitori sostengono che la figlia sia caduta in bagno.

La vicenda non è ancora chiara. Il padre aveva riferito ai sanitari che la piccola era scivolata nella vasca da bagno nell'abitazione di conoscenti, nella Bassa modenese, ma le ferite - ad un primo esame dei sanitari - sono sembrate non compatibili con la versione fornita dal genitore.



La polizia ha quindi acquisito le cartelle cliniche e ha avviato accertamenti per ricostruire cos'è realmente accaduto. La bimba è stata portata dal padre al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola. Gli esami hanno permesso di evidenziare lesioni interne di dubbia origine e cosè, mentre la piccola è stata intubata e trasportata d'urgenza dal 118 in eliambulanza alla Terapia intensiva del Policlinico nel capoluogo, sono cominciate le indagini.



Entrambi i genitori (la donna, 28 anni, è attualmente incinta; il padre, che ha 34 anni, è stato ascoltato dalla polizia come testimone) hanno sostenuto che la figlioletta è caduta in bagno mentre si trovavano a Concordia sulla Secchia. "Era nella vasca per lavarsi, è scivolata e ha battuto la testa", sarebbe stata la versione data per giustificare le ecchimosi.



Al vaglio degli investigatori anche la dinamica dei primi soccorsi: la piccola non risulta trasportata dall'ambulanza del 118, ma direttamente in ospedale a Mirandola dal padre. E il fatto che fosse cianotica ha fatto supporre che l'incidente fosse avvenuto almeno un paio d'ore prima.