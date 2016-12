- "I voti bassi sono umilianti, meglio abolirli". Questa la proposta fatta dal dirigente scolastico del liceo classico Berchet di Milano. Non avrebbe senso dare due o tre a compiti in classe e interrogazioni pessimi, sarebbe solo una punizione. Bisognerebbe limitarsi al quattro, in modo che la media non ne risenta troppo.

Il preside del Berchet, Innocente Pessina, durante la seduta di martedì 27 marzo, ha presentato - come riporta Il Corriere della Sera - al collegio docenti la sua nuova idea: "Vorrei escludere, in sede di scrutinio, i voti inferiori al quattro. I due e i tre creano troppa frustrazione nei ragazzi". La proposta ha stupiti gli insegnanti che si sono divisi tra favorevoli e contrari ma non sono riusciti a giungere ad una decisione definitiva. La discussione sarà rimandato dopo Pasqua.

Chi è a favore dell'abolizione dei voti troppo bassi sostiene che facciano solo male agli studenti. "Bisogna educare senza punire" afferma il preside che aggiunge: "Ho visto troppi ragazzi andare in crisi per una raffica di due. Alcuni smettono di mangiare, altri abbandonano la scuola distrutti".

C'è chi, invece, sostiene l'esatto contrario. Non ci si può limitare ai voti alti perché così vuol dire non premiare l'impegno di chi studia e si applica per ottenere buoni risultati. E' un modo per sminuire le valutazioni. Tu cosa ne pensi? Sei d'accordo con la proposta di abolire i voti bassi?